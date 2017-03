Einbetonierte Leiche: Keine Gewalteinwirkung

Die Leiche der Frau - es dürfte sich um eine seit Dezember vermisst gewesene 42- jährige Ungarin handeln, die als Prostituierte tätig war - wird nun genauer untersucht. So dürften Rückstände von Medikamenten gefunden worden sein. Chemische Untersuchungen werden noch durchgeführt. Das toxikologische Gutachten wird voraussichtlich erst in einigen Wochen vorliegen. Fest stehe bislang aber, dass ein Herzinfarkt als Todesursache ausgeschlossen werden kann, so Walter Plöbst, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leoben, am Mittwochmittag.

Leichnam "in Panik" einbetoniert

Der Obersteirer, der bisher unter Verdacht stand, die Frau getötet zu haben, wurde mittlerweile wieder freigelassen und befindet sich auf freiem Fuß. Laut Plöbst besteht "zumindest kein dringender Mordverdacht" mehr. Der 40- Jährige will die Frau tot in seinem Schlafzimmer gefunden und danach "in Panik" im Keller einbetoniert haben.

Im Keller dieses Hauses fanden die Ermittler die einbetonierte Frauenleiche. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Laut Leo Josefus von der Landespolizeidirektion Steiermark hatte sich die Bergung der Leiche äußerst schwierig gestaltet. Man musste mit einem Stemmhammer und einem Kompressor zu Werke gehen, durfte aber keine Spuren zerstören. Besonders herausfordernd war die Lage des Betonblocks unter einer Kellerstiege, mehrere Stufen mussten abgetragen werden.