Ein Toter und zwei Verletzte bei Lawinenabgängen

Ein Toter und mehrere Verletzte bei Lawinenabgängen: Am Samstagnachmittag wurde ein Skitourengeher im Salzburger Lungau von einer Lawine verschüttet und getötet. Kurz zuvor war beim Skifahren auf der Turrach in Kärnten ein 16- jähriges Mädchen von Schneemassen verschüttet und dabei schwer verletzt worden. Und am Samstagvormittag wurde ein Kärntner (25) von einer Lawine mitgerissen - er konnte lebend geborgen werden.