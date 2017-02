Ein Toter bei Lawinenabgang in Tirol

Ein Todesopfer hat ein Lawinenabgang am Mittwoch in Tirol gefordert. Am 3159 Meter hohen Mittagskogel im Pitztal löste sich gegen Mittag im freien Skiraum plötzlich ein Schneebrett und riss einen Wintersportler mit sich. Der Snowboarder überlebte nicht, die Identität des Toten war vorerst noch unklar.