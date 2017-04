Ein Schweizer Trainer für Rapid? Echt jetzt?

Mitten in der Krise die nächste Krise - eine Krisen- Krise bei Rapid sozusagen. Denn während der Schweizer Sportchef Fredy Bickel im "Krone"- Interview klarstellte, dass er den Favoriten auf den Trainerposten bestimmt, kann einem schon mulmig werden, wenn man gleichzeitig mitbekommt, dass er laut "Blick" einen Schweizer ins Spiel bringt. Nämlich den Noch- Basel- Trainer Urs Fischer. Da werden nicht nur Erinnerungen an den Deutschen- Doppelpack Müller/Büskens wach, sondern schlägt die Abstiegsangst doppelt und dreifach ein, wenn man bedenkt, dass Fischer in Österreich null Erfahrung hätte. Im Video oben sehen Sie Hans Krankls Wutrede gegen die Rapid- Führung.