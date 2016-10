Ein Millionär pfeift heute unser Länderspiel!

Etwa 2014, als eine EM- Quali- Partie abgebrochen werden musste, nachdem eine Drohne mit einer Albanien- Fahne über dem Stadion Fans und Spieler provozierte, Krawalle auslöste.

Ähnliches ist heute nicht zu befürchten. Im Gegenteil. Das Stadion von Roter Stern galt zwar einst als "Maracana des Ostens", hat aber seinen Schrecken verloren. Zumindest bei Länderspielen. Rund 20.000 werden heute erwartet. Kein Nachteil.

Reichster Schiri der Welt

dessen Pfeife die ÖFB- Profis noch nie tanzten, bereitet keine Kopfzerbrechen. Denn Jonas Eriksson gilt als einer der Besten seiner Zunft und ist der reichste Schiedsrichter der Welt. Weil er 2007 die Anteile an seiner Sportrechteagentur für 8,5 Millionen Euro verkaufte. Nicht nur da hatte der Ex- Journalist ein gutes Gespür. Ein Europacup- Finale und EM- Halbfinale hat der schwedische Millionär etwa auch schon gemeistert und Spaß daran: "Das Geld hat überhaupt nichts verändert. Das beste in meinem Leben ist es noch immer, Spiele zu leiten."