Eigentum: Preise seit 2010 um 30 Prozent gestiegen

Stärker verteuert haben sich Wohnungen in Schweden mit plus 35 Prozent, in Deutschland betrug das Plus 19 Prozent, so eine Studie des IBW- Instituts. Geschäftsführer Wolfgang Amman: "Es gibt auch Länder mit Rückgängen. In Spanien fielen die Preise in Folge der Finanzkrise um mehr als ein Viertel. Die Zahl neu gebauter Wohnungen brach um bis zu 90 Prozent ein."

Nur 57 Prozent der Österreicher besitzen Eigenheim

Dass das Eigentum sich so stark verteuert hat, wird dazu führen, dass Österreich im Vergleich zu anderen Ländern ein Mieter- Land bleibt. Nur 57 Prozent der Österreicher besitzen ein Eigenheim - einer der niedrigsten Werte in Europa. Nur in Deutschland und in der Schweiz ist der Anteil jener, denen die eigenen vier Wände selbst gehören, noch geringer.

Bei uns sorgen gemeinnützige Wohngenossenschaften dafür, dass es viele erschwingliche Mietwohnungen für sozial Schwache gibt. Die gesamte nutzbare Wohnfläche stieg bei uns in 40 Jahren um 50 Prozent an.