Eiffelturm wegen Mann mit Stichwaffe evakuiert

Der Verdächtige war allein unterwegs - dem Sicherheitspersonal gelang es schnell, den Mann zu überwältigen. Er wurde von der Polizei abgeführt.

Die Exekutive kontrollierte anschließend als Vorsichtsmaßnahme das Areal rund um den Turm. Touristen mussten das Wahrzeichen eine Viertel Stunde früher als üblich verlassen.

Wegen mehrerer Anschläge in der jüngsten Vergangenheit in Paris ist die französische Hauptstadt in höchster Alarmbereitschaft.