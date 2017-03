Eiffelturm erhält eine kugelsichere Glaswand

Seit der Fußball- EM im vergangenen Sommer ist das Gelände um das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt bereits durch Metallbarrieren gesichert. Besucher werden abgetastet, ihre Taschen von Polizisten durchsucht.

Foto: Associated Press

Neue Barrieren, bessere Videoüberwachung

Das jetzige Vorhaben ist nach den Worten des für Tourismus zuständigen Vize- Bürgermeisters Jean- Francois Martins "sehr viel ästhetischer" als die bisherigen Metallvorrichtungen. Die Glaswände sollen Sicherheit bieten und zugleich einen freien Blick auf den Eiffelturm ermöglichen. Zudem sind neue Barrieren vorgesehen, die vor Anschlägen mit Autos schützen sollen sowie eine verbesserte Videoüberwachung.

Die Stadt Paris hatte erst Mitte Jänner bekanntgegeben, dass der Eiffelturm in den kommenden 15 Jahren für rund 300 Millionen Euro renoviert und modernisiert werden soll. Die französische Metropole wurde seit Anfang 2015 wiederholt Ziel islamistischer Anschläge. Am 13. November 2015 töteten Islamisten bei einer Serie von Attacken in der Hauptstadt 130 Menschen.

Foto: Associated Press

Jährlich rund sieben Millionen Besucher

Der 324 Meter hohe Eiffelturm zieht jedes Jahr rund sieben Millionen Besucher an und ist damit das meistbesuchte Monument der Welt, für das Eintritt verlangt wird. Gebaut wurde der Stahlturm für die Weltausstellung 1889.