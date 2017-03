Ehrlicher Finder verhilft Frau zu verlorenem Handy

Ohne es zu bemerken, war der Frau das Handy nach dem Einkauf auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt aus der Tasche gefallen. Nach zwei Stunden vermisste sie dann das teure Stück. Auf der Suche danach rief der Ehemann ihre Nummer an und Festus Ebhohimhem hob ab.

"Auf Ihren Anruf habe ich schon gewartet", so der 28- jährige Nigerianer. Er hatte das Handy beim Supermarkt, wo er oft die "Augustin"- Zeitung verkauft, gefunden. In der Asylunterkunft Jany in Deutsch Tschantschendorf sei es abzuholen, meinte er.

Verlorenes Handy als Geburtstagsgeschenk

Irrtümlich fuhr das Ehepaar aber zum Gasthaus Jany in Deutsch Kaltenbrunn. Über Umwege bekam Gertrude Weiss schließlich doch ihr Handy zurück, und zwar noch an ihrem 65. Geburtstag: "Ein schönes Geschenk!"

Karl Grammer und Christian Schulter, Kronen Zeitung