Ehestreit! Polizei- Einsatz bei Ex- DFB- Star Kuranyi

Wie bild.de am Donnerstagabend berichtete, soll es am Dienstag im Haus des Ehepaars in Stuttgart zu einem lautstarken Wortgefecht zwischen Kuranyi und seiner Gattin Viktorija gekommen sein, dabei ging es angeblich um die Feriengestaltung der beiden gemeinsamen Kinder. Weil der Streit eskalierte, soll die Frau die Polizei alarmiert haben.

Die Polizei bestätigte, dass es im Haus von Kuranyi zu einem Einsatz gekommen ist, gab sonst aber keine Auskünfte. Der Kicker, der bis zum Sommer für Hoffenheim in der deutschen Bundesliga spielte und nun vereinslos ist, sagte gegenüber bild.de: "Es ist nichts Besonderes passiert. Alles ist gut."