EgyptAir: Sprengstoffspuren an Leichen entdeckt

Nach dem Fund der Sprengstoffspuren hätten die Ermittler den Fall nun an die Staatsanwaltschaft übergeben, erklärte das Luftfahrtministerium. Die Staatsanwaltschaft ist zuständig, sobald der Verdacht besteht, dass es sich bei dem Absturz um keinen Unfall handelte.

Der über dem Mittelmeer abgestürzte Airbus auf einem Archivbild Foto: Associated Press

Flieger war großer Hitze und Rauch ausgesetzt

Die ägyptischen Behörden haben nach anfänglichem Verdacht seither einen terroristischen Hintergrund des Abtsturzes ausgeschlossen. Auch wenn erste Auswertungen der Stimmrekorder ergaben, dass sich in einer der Toiletten und im Bereich der Bordelektronik Feuer ausgebreitet hatte. Auch die Untersuchung von Wrackteilen deutete darauf hin, dass der vordere Teil des Flugzeugs großer Hitze und dichtem Rauch ausgesetzt waren.

Der Airbus A320 war am 19. Mai mit 66 Menschen an Bord auf dem Weg von Paris nach Kairo über dem östlichen Mittelmeer abgestürzt. Alle Menschen an Bord starben. Sollte sich nun herausstellen, dass auch Flug MS804 Ziel eines Anschlags war, stellt sich die Frage, wann und wo der Sprengsatz an Bord gelangte. Die Maschine startete vom Pariser Flughafen Charles de Gaulle, auf dem die Sicherheitskontrollen nach mehreren islamistischen Anschlägen in der französischen Hauptstadt verschärft worden waren.

Bombe an Bord geschmuggelt?

Möglicherweise wurde die Bombe aber auch vor der Ankunft des EgyptAir- Airbus in Paris an Bord geschmuggelt. Nach Angaben der Internetseite FlightRadar24, die den Weg der Flugzeuge live mitverfolgt, flog die Maschine in den zwei Tagen davor nach Ägypten, Tunesien und Eritrea.