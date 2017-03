"Echte Schande!" Horner über Rücktritt von Rosberg

"Ich habe in meinem Sport alles erreicht, bekomme den WM- Pokal, aber jetzt ist die Story zu Ende", mit diesen Worten zog sich Rosberg aus der Formel 1 zurück. Horner hält wenig von diesem Schritt, wie er in einem Interview mit Formula1.com erklärte: "Es ist eine echte Schande, dass der Weltmeister beschlossen hat, seinen Titel nicht zu verteidigen." Er sprach von einem "außergewöhnlichen Schritt für so einen jungen Kerl. Dennoch betont Horner: "Man muss seine Entscheidung respektieren."

Nachtrauern wird der RB- Teamchef Rosberg jedenfalls nicht: "Es sind ja noch ein paar andere große Champions dabei, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen oder Fernando Alonso. Und am Ende der Saison kommt vielleicht ein neuer Bursche dazu - hoffentlich einer von uns."

Ricciardo und Verstappen "stärkste Fahrerpaarung"

Trotz der Personalrochade sei Mercedes auch in der kommenden Saison der klare Favorit. Von seiner Fahrerpaarung ist er dennoch überzeugt, bezeichnet sie sogar als die beste in der Formel 1. "Daniel Ricciardo nähert sich dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit, und dieses aufregende junge Talent namens Max Verstappen wird stärker und stärker", schwärmt Horner vor dem ersten Rennen am 26. März in Melbourne.

Hier im Video sehen Sie die Präsentation des neuen Red- Bull- Boliden: