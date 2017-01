Ecclestone will Schumacher- Sohn in Formel 1 sehen

Mick Schumacher, Sohn des F1- Rekordweltmeisters Michael Schumacher gilt schon seit langem als Motorsport- Talent. Der 17- Jährige wird in Zukunft in der Formel drei starten. Doch wenn es nach F1- Boss Bernie Ecclestone geht, könnte der Youngster schon bald in der Königsklasse fahren. "Wenn er nur annähernd so gut ist wie sein Vater, warum nicht? Es wäre gut für die Formel 1, wenn der Name Schumacher wieder vertreten wäre", betonte der 86- Jährige gegenüber "Sport Bild".