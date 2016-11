Ecclestone über Trump: "Gut für die Welt!"

Formel- 1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone hat ein Faible für nicht unumstrittene Politiker. So verwundert es auch nicht, dass der 86- jährige Brite von der Wahl von Donald Trump zum kommenden US- Präsidenten angetan ist. "Perfekt. Gut für die Welt, gut für Amerika", sagte Ecclestone in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der Online- Ausgabe von "auto, motor und sport" zur US- Wahl.