eBundesliga: Mit krone.at in eine neue Ära!

Unaufhaltsam breitet sich das Phänomen eSports sukzessive über den ganzen Globus. Das immer professionellere FIFA- Zocken auf der PlayStation oder der Xbox treibt mittlerweile bis vor Kurzem noch völlig undenkbare Blüten: Europäische Top- Vereine verpflichten eigene Profi- Gamer, die für ihren Klub zocken. In Österreich ist der FC Red Bull Salzburg, der sich die Dienste eines solchen Gamers vertraglich gesichert hat: Andre Torres heißt der 22- Jährige, der es "sehr spannend findet, dass ich zukünftig Spieler für den FC Red Bull Salzburg bin".

Andres Torres von Red Bull Salzburg ist Österreichs erster Profi-Gamer eines Bundesliga-Klubs Foto: FC Red Bull Salzburg

Vorreiter Bundesliga

Von einer echten nationalen Meisterschaft mit allen Klubs konnten europäische Top- Ligen bisher nur träumen. Und genau in diese Marktnische stößt jetzt die österreichische Fußball- Bundesliga. Mit der Gründung der eBundesliga übernimmt sie eine Vorreiterrolle, um die sie selbst ihr Pendant aus Deutschland beneiden wird. eSports- Experte Dominik Celary, der in Deutschland Turniere für die Spitzenklubs veranstaltet und auch bei der Entstehung der krone.at- eBundesliga mitwirkte, erklärt: "In Deutschland gibt es das Problem, dass jeder Verein sein eigenes Süppchen kocht. Somit ist es unmöglich, eine eigene Liga zu gründen. Da kann Österreich wirklich glücklich sein. Die österreichische Bundesliga nimmt den Klubs dahingehend vie Pionierarbeit ab."

Und das sind die wichtigsten Facts zur neuen krone. at- eBundesliga:

Alle Klubs aus der höchsten österreichischen Spielklasse sind vertreten.

Gespielt wird mit dem neuen FIFA 18, das am 29. September erscheinen wird.

Gespielt wird in einem mehrstufigen Bewerb. Sowohl Online- wie auch Offline- Events werden organisiert.

Die Online- Qualifikationsphase wird auf PlaStation und Xbox gespielt.

Spielberechtigt ist jeder, der über 16 Jahre alt ist und seinen Wohnsitz in Österreich hat.

Die Anmeldephase startet im September - alle Infos dazu folgen auf krone.at!

Fast wie am Platz: Die eBundesliga garantiert Stadionflair. Foto: eBundesliga

Ganz zu Beginn steigt die Online- Qualifikation. Dabei werden sich die besten Spieler für ihren jeweiligen Klub entscheiden. Und dann kommt der Clou: In den VIP- Räumlichkeiten der Vereine werden die Klub- Events veranstaltet. Dabei kann man sich fürs große Finale ins Rampenlicht spielen. Dort wiederum gibt's die Chance, für seinen Verein den Meistertitel zu erspielen.

Mit der eBundesliga stößt eSports in Österreich in neue Sphären vor. Und krone.at ist als Hauptsponsor federführend dabei.