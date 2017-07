Dutzende Verletzte bei S- Bahn- Unfall in Barcelona

Mindestens 48 Menschen sind bei einem S- Bahn- Unfall in der spanischen Stadt Barcelona verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Freitag bei der Einfahrt eines Zuges in den Bahnhof Franca im Zentrum der Stadt, wie der Notdienst von Katalonien mitteilte. Es gebe fünf Schwerverletzte, darunter der Zugführer. Insgesamt 18 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden.