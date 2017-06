Dutzende Tote bei Überfall auf Casino in Manila

Bei einem Überfall auf einen Hotel- und Casinokomplex in der philippinischen Hauptstadt Manila sind nach philippinischen Medienberichten mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen wurden laut Angaben der Feuerschutzbehörden mehrere Stunden nach dem Angriff in der Anlage entdeckt. Der mutmaßliche Täter verbrannte sich in der Nacht auf Freitag in einem Hotelzimmer, in dem er sich verbarrikadiert hatte. Das Feuer breitete sich rasch aus, die meisten Opfer erstickten offenbar an Rauchgasen.