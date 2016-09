Duterte will "Millionen Süchtige abschlachten"

Der philippinische Staatschef Rodrigo Duterte hat seinen Anti- Drogen- Krieg mit dem millionenfachen Mord an Juden während des Holocausts verglichen. "Hitler hat drei Millionen Juden massakriert. Nun, es gibt hier drei Millionen Drogenabhängige. Ich würde sie gerne abschlachten", sagte Duterte am Freitag in der Hauptstadt Manila.