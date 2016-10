Durchzechte Nacht von Alaba? Das sagt Koller dazu

Weil Alabas Freizeitgestaltung nach der Teampleite in diversen Medien rauf- und runterdiskutiert wurde, fühlte sich der ÖFB bemüßigt, via Presse- Information Stellung zur Reiseorganisation zu nehmen. In dem Schrieb heißt es: "Oberste Priorität für den ÖFB ist, den Spielern nach den Lehrgängen eine schnellst- und bestmögliche Rückreise zu ihren Vereinen zu ermöglichen. Dazu gehört auch, Direktflüge in die jeweilige Zieldestination zu nutzen, anstelle der Rückreise über Wien mit dem Teamcharter."

Foto: APA/ROBERT JAEGER, Instagram

Neun Spieler blieben in Belgrad

Insgesamt neun ÖFB- Kicker machten von diesem Angebot Gebrauch: Neben Alaba blieben auch Arnautovic, Baumgartlinger, Dragovic, Schöpf, Suttner, Hinterseer, Junuzovic und Wimmer über Nacht und folgen am Tag darauf direkt zu ihren Klubs. "Die Spieler wurden, in Abstimmung mit den jeweiligen Klubs, unmittelbar nach dem Qualifikationsspiel zur FIFA Fußball- WM 2018 in Belgrad aus dem Kader entlassen. Der ÖFB hat veranlasst, diese Spieler nach dem Spiel ins Hotel zurückzubringen und hat auch die entsprechenden Transporte vom Hotel zum Flughafen organisiert", meint der ÖFB dazu.

Koller: "Optimale Regeneration"

Teamchef Marcel Koller hält sich zwar bedeckt, erklärt zu diesem Vorfall aber immerhin: "Wir haben die Rückreise im Sinne einer optimalen Regeneration mit den jeweiligen Klubs abgesprochen und möchten den Spielern unnötige Flüge und Reisestrapazen ersparen. Die Spieler werden am Ende eines Lehrgangs noch medizinisch durchgecheckt. Nach der Entlassung aus dem Kader muss ein Spieler für die Gestaltung seiner Freizeit selbst die Verantwortung übernehmen."