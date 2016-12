Duo wollte Beute in Bank eintauschen - Festnahme!

Aufmerksame Bankbeamten hatten um 15.50 Uhr Alarm geschlagen, als die beiden Burschen Goldmünzen, die am 27. Dezember bei einem Coup in der SolarCity in Linz- Kleinmünchen gestohlen worden waren, umtauschen wollten.

Foto: Christoph Gantner

Zugriff vor Bank

Mehrere Streifenbesatzungen postierten sich an den Ausgängen. Als das verdächtige Duo ahnungslos das Geldinstitut verlassen wollte, klickten die Handschellen.

Die jungen Männer wurden nach der Festnahme verhört. Vorerst ist noch unklar, ob sie selbst lange Finger gemacht haben, Räuber sind oder "nur" die Beute einlösen sollten.

Foto: Christoph Gantner

Kronen Zeitung