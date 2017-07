Duo stahl Sättel im Wert von mehr als 400.000 

Der 37- Jährige wurde am 17. August 2016 in Berlin festgenommen und am 7. September nach Österreich ausgeliefert. Bei der Vernehmung war er zu den Einbruchsdiebstählen geständig. Der Mann ist in der Justizanstalt Krems in Haft.

Foto: LPD NÖ

Am 10. Oktober 2016 wurde auch der 39- Jährige, der nach der Festnahme seines mutmaßlichen Komplizen offensichtlich allein aktiv geblieben war, aufgrund eines EU- Haftbefehls in Krackow (Mecklenburg- Vorpommern) festgenommen. Er befindet sich laut Polizei in Straf- bzw. Auslieferungshaft. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten in Polen im vergangenen Herbst wurden fünf Reitsättel sichergestellt. Zudem fanden sich schriftliche Unterlagen über den Verkauf einer Vielzahl weiterer.

Foto: LPD NÖ

In neun Reitsportanlagen eingebrochen

In Niederösterreich waren die Täter zwischen 12. April und 20. September des vergangenen Jahres aktiv. Insgesamt neun Reisportanlagen suchte das Duo auf und erbeutete 118 teils hochwertige Reit- und Springsättel im Gesamtwert von etwa 300.000 Euro.

Foto: LPD NÖ

In Deutschland waren Sättel im Wert von 130.000 Euro bei vier Einbruchsdiebstählen in Reitsportanalagen in Mecklenburg- Vorpommern und Thüringen von Juli bis September gestohlen worden. Der 39- Jährige wurde deshalb zwischenzeitlich vom Amtsgericht Bonn zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich, die zudem anmerkte: "Seit den Verhaftungen der beiden Beschuldigten ereigneten sich keine weiteren gleichartigen Einbrüche in Reitsportanlagen in Niederösterreich."