Duo nimmt Bursch in den Schwitzkasten - ausgeraubt

Brutaler Überfall auf einen 17- Jährigen in einem Einkaufszentrum im Bezirk Linz- Land am Freitagabend: Zwei bis dato Unbekannte - laut Opfer waren die Täter zwischen 15 und 18 Jahre alt - nahmen den Jugendlichen in den Schwitzkasten und forderten Bares. Nach Erhalt einiger Geldscheine stieß das Duo auch noch wilde Drohungen aus, sollte der 17- Jährige den Überfall bei der Polizei melden. Danach ergriffen die beiden Täter die Flucht.