Duo nach Banküberfall in Innsbruck verurteilt

In seiner Urteilsbegründung bewertete der Richter vor allem die Tatsache als erschwerend, dass die beiden Italiener im Alter von 43 und 49 Jahren einschlägig vorbestraft sind und sich nicht reumütig zeigten. Einer der Angeklagten hatte sich während der gesamten Verhandlung allen Fragen verweigert und nichts zu den Vorwürfen gesagt. Sein Kompagnon hatte sich nicht schuldig bekannt.

Angeklagte wollen mit Überfall nichts zu tun haben

Dieser Angeklagte gab anfänglich zwar an, zu dem Zeitpunkt in Innsbruck gewesen zu sein, meinte aber, er habe "nichts mit dem Banküberfall zu tun". Er und sein Landsmann hätten sich lediglich die Stadt ansehen wollen und seien eigentlich auf der Durchreise nach München gewesen. Er wisse nicht einmal, wo sich die überfallene Bank befinde.

Weiters konnte die Echtheit der Waffe nicht eindeutig festgestellt werden. Eine Zeugin gab an, dass die Waffe wie ein "Plastik- Glump" ausgesehen habe. Keiner der Zeugen konnte darüber hinaus die Täter eindeutig identifizieren, zumal diese "die Schals nach oben und die Kappen ins Gesicht gezogen" hatten, wie der Staatsanwalt es beschrieb.

Das Foto der Überwachungskamera zeigt die beiden Räuber beim Betreten der Bank. Foto: APA/LPD TIROL

"Keinen Zweifel an der Täterschaft"

Der Ankläger erklärte in seinem Schlussplädoyer, die Beschuldigten hätten eine "professionelle Vorgehensweise" und eine "eindeutige Arbeitsteilung" an den Tag gelegt. Die Stückelung des sichergestellten Geldes habe außerdem weitestgehend mit der Raubsumme in Höhe von 31.000 Euro übereingestimmt.

Den Einwänden der Verteidigung, dass keine DNA festgestellt wurde und keiner der Zeugen die Täter eindeutig identifizieren konnte, fanden im Urteil keine Berücksichtigung. Es gab laut dem Richter "keinen Zweifel an der Täterschaft". Die Übereinstimmung mit dem Überwachungsvideo sei gegeben, der Täter aus dem Video sei außerdem ebenso Linkshänder wie einer der Angeklagten. Ausgeforscht wurden die beiden Angeklagten letztlich unter anderem aufgrund eines weiteren Überwachungsvideos, das sie vor der Filiale einer Fastfood- Kette zeigte.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Verdächtige für weitere Taten verantwortlich

Neben dem Überfall in der Tiroler Landeshauptstadt dürften noch weitere Taten auf das Konto der Verdächtigen gehen. Die beiden Männer sollen Anfang Dezember 2016 eine Bank und kurz vor Weihnachten eine Tankstelle in der Schweiz überfallen haben. Bei dem ersten Überfall blieb es jedoch laut Polizei beim Versuch - die automatische Schließung der Kassen in der Bank soll einen erfolgreichen Coup verhindert haben.