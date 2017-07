"Dumme Aktion!" Ricciardo sauer auf Verstappen

"Der Start war gut und ich war in der Kurve innen. Max ist nicht gut aus der Kurve rausgekommen und hat zu spät gebremst. Dann habe ich ihn schon gespürt. Der Schaden am Auto ist groß", so der wütende Ricciardo.

Foto: AFP

Er werde Verstappen, der dafür eine 10- Sekunden- Strafe erhielt, nach dem Rennen zur Rede stellen.