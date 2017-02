Dubai: Polizei verwarnt russisches Model

Jenes russische Model, das mit seinem waghalsigen Fotoshooting in schwindelerregender Höhe (siehe Video) auf einem Wolkenkratzer in Dubai für weltweites Entsetzen gesorgt hatte, ist nun von der Polizei offiziell ermahnt worden. Die 23- jährige Viki Odintkova muss ein Dokument unterschreiben, in dem sie sich verpflichtet, ihr Leben in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht mehr zu gefährden. Die Russin befindet sich zurzeit wieder in Russland, hat sich aber bereit erklärt, die Erklärung zu unterschreiben, sollte ihr diese zugestellt werden.