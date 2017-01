Dubai hat die coolste Feuerwehr der Welt

Da Dubai direkt an der Küste des Persischen Golfs liegt, können vom Meer aus die meisten Gebäude erreicht werden. Wenn's in Wassernähe brennt, starten die Feuerwehrleute ihre Jet- Skies, rasen zum Einsatzort, wo sie sich in James- Bond- Manier Jet- Packs umschnallen, damit in die Lüfte aufsteigen und versuchen, der Flammen Herr zu werden.

Redaktion krone.at