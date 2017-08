DTM jetzt mit noch mehr PS am Red Bull Ring!

Bereits zum siebten Mal in Folge besucht die DTM den Red Bull Ring: Von 22. bis 24. September geben die Piloten der populärsten internationalen Tourenwagenserie in Spielberg Gas. Dabei sind Überholmanöver und spektakuläre Zweikämpfe garantiert - und das im Doppelpack! Die Piloten liefern sich gleich zwei Rennen an einem Wochenende - jeweils am Samstag und Sonntag 55 Minuten plus eine Runde!