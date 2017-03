Dschihadisten in NÖ: Ein Verdächtiger enthaftet

Einer der ursprünglich fünf am Montag in St. Pölten festgenommenen Terrorverdächtigen ist am Dienstag enthaftet worden. Die vier übrigen Männer wurden mittlerweile ins Landesgericht eingeliefert, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am späten Nachmittag. Über allfällige U- Haft- Anträge werde am Mittwoch entschieden, hieß es.