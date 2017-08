Dschihadist droht Italien, Türkei und Donald Trump

Im Netz kursiert ein neues, unheimliches Video. Der kurze Clip ist sehr wahrscheinlich in der IS- Hochburg Rakka in Syrien aufgenommen worden. Von dort aus motiviert die Dschihadistenmiliz Kämpfer in aller Welt.

"Mit Allahs Zustimmung"

Der nicht identifizierte Mann spricht direkt in die Kamera, mit Zeigefinger warnt er vor Anschlägen in Italien und in der Türkei. Der junge Dschihadist rechnet auch mit US- Präsident Donald Trump ab: "Diese Botschaft ist für den neuen Pharao von heute, Donald Trump." Wörtlich sagt er: "Du hast deine Augen auf Rakka und Mossul gerichtet, aber wir richten sie auf Konstantinopel und Rom." "Bi Idhn Allah, Bin Idhn Allah (übersetzt: mit Allahs Zustimmung), schlachten wir euch in euren eigenen Häusern ab!"

Kampf um Rakka und Mossul

Nach Einschätzung der UNO vom letzten Monat befinden sich immer noch bis zu 100.000 Zivilisten in der nordsyrischen Großstadt Rakka. Unterstützt vom US- Militär sind vorwiegend die kurdischen SDF- Kämpfer (Syrische Demokratische Kräfte) an der Front. Sie nahmen bereits mehrere Viertel von Rakka ein.

Der unglaubliche Kampf um Iraks zweitgrößte Stadt, Mossul - er zieht sich seit neun Monaten hin - ist noch nicht vorbei. IS- Terroristen verschweißten teilweise die Türen von Zivilisten mit Sprengstoff, um sie an der Flucht zu hindern. Wer es dann doch wagte, wurde an Strommasten aufgehängt. Die IS- Miliz steht aber auch in Mossul unter Druck, der Verlust der beiden Großstädte scheint nur noch eine Frage der Zeit.

Foto: AP