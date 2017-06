Dschihad- Kindergarten zeigt, wie man Israeli tötet

Dutzende Kinder im Kampfanzug, der Kufiya (dem von Männern getragenen Kopftuch in der arabischen Welt, Anm.) oder einem Helm am Kopf und Kalaschnikow- Attrappen in der Hand, simulieren auf der Bühne Angriffe auf israelische Bürger und legen Panzerminen. Das Video zeigt unter anderem, wie der palästinensiche Nachwuchs jüdische Soldaten umbringt, Minen legt, mit denen feindliche Panzer zerstört werden sollen, in Häuser eindringt und mit Granatwerfern israelische Städte beschießt.

Das Publikum applaudiert während der Aufführung, während ein kindlicher Sprecher dazu aufforderte, "den (israelischen) Besatzer mit Steinen, Messern und jeder zur Verfügung stehenden Waffe zu töten". Laut Angaben von Experten ist der im Video gezeigte Kindergarten bereits seit dem Jahr 2012 für seine paramilitärische Aufführungen bekannt.