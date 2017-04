Drogeriekette bot Adolf Hitler zum Ausmalen an

Ein befremdliche Entdeckung haben Kunden einer niederländischen Drogeriekette Kruidvat beim Blick in ein Malbuch gemacht. In diesem ein gezeichneter Adolf Hitler in Uniform mit Hakenkreuz zu sehen - das Bild ist zum Ausmalen gedacht. Nach Beschwerden der Kunden nahm das Unternehmen das Malbuch am Mittwoch aus dem Handel.