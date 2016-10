Drogenkurier vergisst Tasche voll Marihuana im Zug

Seiner eigenen Vergesslichkeit hat ein Drogenkurier seine Festnahme zu verdanken: Der Mann hatte am Freitagnachmittag seine mit Marihuana prall gefüllte Tasche in einem Zug vergessen. Statt die Tasche einfach abzuschreiben, erkundigte sich der 31- Jährige bei den ÖBB, ob ein ehrlicher Finder diese vielleicht abgegeben habe. Bei der Abholung am Bahnhof Floridsdorf klickten die Handschellen.