Drogenkurier (50) am Wiener Busterminal gefasst

Am Donnerstag stieg er mit einer Umhängetasche voller Drogen in einen Bus nach Wien. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger informierten die Fahnder des Landeskriminalamtes 62 der Hamburger Polizei ihre Wiener Kollegen, dass der 50- Jährige unterwegs war. Beim Aussteigen am Busterminal in Erdberg wurde er am Freitag um 8.40 Uhr von den Ermittlern angehalten. Er beschwerte sich: "Warum werde nur ich kontrolliert?" Die Polizisten forderten ihn daraufhin auf, die Drogen freiwillig herauszurücken. "Ich habe nichts, ich besitze nichts", gab der 50- Jährige zur Antwort.

Drogen im Wert von 20.000 Euro

Seine Umhängetasche war aber gut gefüllt. Die Suchtgiftfahnder förderten knapp ein halbes Kilogramm Amphetamine (436,7 Gramm), 9,4 Gramm Heroin, 10,7 Gramm Methylen- Dioxy- Methyl- Amphetamin- Kristalle (MDMA) und 433 Ecstasy- Tabletten zutage. Der Verkaufswert des Rauschgifts dürfte etwa 20.000 Euro betragen. Der 50- Jährige gestand daraufhin und gab an, dass die Drogen bei einer Rave- Party verkauft werden sollten.

Um welche Party es genau ging, verschwieg er aber. Ebenso wenig sagte er etwas darüber, von wem er die Drogen bekommen hatte. Für die Fahnder ist klar, dass es sich nicht um die erste Kurierfahrt des 50- Jährigen handelte. Wie oft er schon mit Rauschgift unterwegs war.