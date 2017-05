Drogen aus dem Darknet: 159 Dealer ausgeforscht

Beim sogenannten Darknet handelt es sich um jenen Teil des WWW, der nur über Anonymisierungsdienste wie Tor zugänglich ist. Dieses verborgene Netzwerk ist selbst für Suchmaschinen wie Google unsichtbar und nur Nutzern mit dem nötigen Wissen zugänglich.

Die verschlüsselte Kommunikation der Darknet- Drogenszene verlangt den Ermittlern viel ab, nach monatelanger Observation kam es nun aber zum Zugriff.

Drogen kamen aus den Niederlanden

Die über das Darknet verkauften Drogen wurden großteils in den Niederlanden produziert und in Deutschland per Post verschickt, teilten die Behörden am Montag mit. In Deutschland stellten Ermittler in internationalen Flughäfen etwa 6000 Postsendungen mit insgesamt 170 Kilo Suchtgift sicher.

Foto: dpa-Zentralbild/Patrick Pleul (Symbolbild)

Verblüffend viele Empfänger in Österreich

Die Empfänger verteilten sich auf 60 Nationen, wobei Österreich nach den USA den zweiten Platz einnahm. In Österreich wurden gegen 174 Personen Ermittlungsverfahren durchgeführt, die 56 Kilo Suchtgift im Darknet erworben, eingeführt und größtenteils weiterverkauft haben sollen, sagte ÖVP- Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Montag. 98 von ihnen sei der gewerbsmäßige Handel mit großen Mengen an illegalen Suchtmitteln nachgewiesen worden. Im Zuge von 74 Hausdurchsuchungen wurden 27 Kilo Suchtgift und 3200 Stück Ecstasy- Tabletten sichergestellt.

