Dritter Anschlag in drei Monaten mit Lieferwagen

In der Nacht auf Montag war ein Lieferwagen in eine Menschenmenge nahe einer Moschee gerast. Dabei starb ein Mensch, zehn weitere wurden verletzt. Der 48 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht, wo sein Geisteszustand überprüft werden sollte.

London steht nach mehreren Anschlägen derzeit unter erhöhter Alarmbereitschaft. Am 3. Juni waren drei Islamisten mit einem Kleintransporter auf der London Bridge in eine Menschenmenge gefahren und hatten danach Passanten in Restaurants und Bars willkürlich mit Messern attackiert. Dabei waren sieben Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden. Die Attentäter wurden schließlich von Polizisten erschossen.

Am 3. Juni rasten 3 Islamisten mit einem Transporter auf der London Bridge in eine Menschenmenge. Foto: twitter.com

Diese Aufnahme zeigt die getöteten Angreifer. Foto: twitter.com

Video: Attentat auf der London Bridge

Am 22. März tötete ein mutmaßlicher Islamist auf der Westminister Bridge mit einem Auto zwei Menschen und verletzte weitere. Anschließend erstach er auf dem Parlamentsgelände einen unbewaffneten Polizisten, ehe er erschossen wurde. Zufall oder eiskalt geplant? Der Anschlag fiel genau auf den Jahrestag des Terrors von Brüssel. Am 22. März 2016 starben bei Attentaten auf dem Flughafen und die U- Bahn der belgischen Hauptstadt 32 Menschen.

Video: Attentat auf der Westminster Bridge

Foto: AP, Reuters

Schnappschuss von der Festnahme des Terrorverdächtigen Foto: AP

Zudem wurden bei einem Selbstmordanschlag auf ein Pop- Konzert in der britischen Stadt Manchester im Mai 22 Menschen getötet.

Eropäische Metropolen verstärkt im Fadenkreuz von Terroristen

Europäische Metropolen sind in den vergangenen Jahren verstärkt ins Fadenkreuz von Terroristen gerückt. Konzerte und der öffentliche Nahverkehr dienen dabei häufig als Ziel. Seit dem Attentat auf die Redaktion des Satiremagazins "Charlie Hebdo" in Paris im Jänner 2015 kamen bei Terroranschlägen rund 360 Menschen ums Leben, mehr als 1300 wurden teils schwer verletzt.

Foto: AFP, AP