Dritte Pleite gegen Cleveland! Toronto vor dem Aus

Trotz des Ausfalls ihres Point Guards zeigten die Kanadier, dass sie in der "best of seven"- Serie unbedingt anschreiben wollten. Drei Viertel lang hielten sie auch mit (77:79), ehe der Schlussabschnitt 17:36 verloren ging. Somit reichte auch eine 37- Punkte- Gala von DeMar DeRozan nicht, um dem Titelverteidiger die erste Play- off- Niederlage 2017 zuzufügen. Bei den Cavaliers war einmal mehr LeBron James (35 Punkte) der erfolgreichste Scorer.

Mit dem Rücken zur Wand

Bei 0:3 in der Serie steht Toronto nun endgültig mit dem Rücken zur Wand. Spiel vier steigt bereits am Sonntag (21.30 Uhr MESZ) neuerlich am Ontariosee.

"Die Dreier sind leider überhaupt nicht gefallen. Das war ein bisschen bitter, weil wir eigentlich gute Offense gespielt haben", stellte Pöltl nach der neuerlichen Niederlage gegen den amtierenden NBA- Champion fest. "Es sagt etwas aus, dass wir zum dritten Mal klar verloren haben, aber ich bin immer noch der Meinung, dass wir dieses Team auf jeden Fall schlagen können."

Im Semifinale der Western Conference stellten die San Antonio Spurs gegen die Houston Rockets auf 2:1. Sie gewannen auch ohne den verletzten Spielmacher Tony Parker auswärts 103:92. Kawhi Leonard und LaMarcus Aldridge (je 26) waren die erfolgreichsten Scorer der Spurs. James Harden (43) führte die Rockets an.

Play- off- Ergebnisse der NBA vom Freitag:

Conference Semifinale ("best of seven"), jeweils drittes Spiel:

Eastern Conference: Toronto Raptors (ohne Jakob Pöltl) - Cleveland Cavaliers 94:115

Stand in der Serie: 0:3

Western Conference: Houston Rockets - San Antonio Spurs 92:103

Stand in der Serie 1:2