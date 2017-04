Drexler wird neuer steirischer Kulturlandesrat

Als Christian Buchmann seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte - wir haben berichtet -, wurde Christopher Drexler bereits als Favorit für die Kultur gehandelt. Auch als die bisherige VP- Klubobfrau Barbara Eibinger- Miedl als Buchmann- Nachfolgerin vorgestellt wurde, war noch unklar, ob sie neben Wirtschaft, Tourismus und Europa- Beziehungen von ihm auch die Kulturagenden übernehmen wird. "Wenn sie die Kultur haben will, dann hat sie sie", kommentierte Landehauptmann Hermann Schützenhöfer bei der Präsentation von Eibinger- Miedl.

Barbara Eibinger-Miedl Foto: APA/STVP/Fischer

Und es schien so, als wolle sie: In einer Aussendung teilte sie am Mittwoch mit, alle bisherigen Ressorts von Buchmann zu übernehmen: "Kunst und Kultur war und ist mir schon als Klubobfrau ein Anliegen, weshalb wir unseren Landtagsklub regelmäßig für Ausstellungen und Lesungen öffnen", verlautbarte sie über ihren Bezug zur Kultur. Doch nun ist es doch so gekommen, wie ursprünglich gemunkelt, und Christopher Drexler wird die Kulturagenden übernehmen. Dafür wechselt die Wissenschaft von Drexler zu Eibegger- Miedl.

