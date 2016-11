Dreijähriges Mädchen in Kindergartenbus vergessen

Im Kindergartenbus vergessen wurde ein dreijähriges Mädchen aus Ebensee in Oberösterreich. Und dann war es offenbar so verängstigt, dass es sich vier Stunden am Sitz nicht rührte! Das Kind war beim Aussteigen beim Gemeindekindergarten übersehen worden. Jetzt gab's eine Standpauke für die Aufsichtspersonen, zudem ermittelt die Polizei.