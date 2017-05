Dreijährige wird nach Sturz in Pool wieder gesund

Das lange Bangen und die große Ungewissheit über das Schicksal ihrer Kleinen hat für die besorgten Eltern jetzt ein überaus erfreuliches Ende gefunden: "Das Kind wird wieder ganz gesund werden", erklärt der Sprecher des Linzer Uniklinikums, Clemens Kukacka, im Gespräch mit der "Krone".

Mutter fand Kind regunglos im Wasser

Wie berichtet, war die Dreijährige am sommerlich warmen Freitag, dem 19. Mai, nachmittags im Garten ihres Elternhauses in den Pool gefallen - just in dem Augenblick, als ihre 35- jährige Mutter nur kurz ins Haus gegangen war. Und die Frau war es dann auch, die ihre Kleine regungslos im Wasser treibend entdeckte.

Sie sprang sofort ins Becken, holte das Mädchen heraus, alarmierte die Helfer. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leistete die Mama ihrer Tochter Erste Hilfe, dann übernahmen die Profis. Und diese Rettungskette funktionierte tadellos.

Die Dreijährige kam mit dem Notarztheli "Christophorus 10" ins Linzer Uniklinikum, wurde intensivmedizinisch betreut und lag ein Woche im Tiefschlaf.

Johannes Nöbauer, Kronen Zeitung