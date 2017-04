Drei Todesopfer bei Verkehrsunfällen in der Stmk

In Bruck an der Mur war der 38- jährige Lkw- Lenker laut Polizei auf einer Forststraße im Bereich Schweizgraben unterwegs als er aus ungeklärter Ursache rechts gegen die Böschung fuhr. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam links von der Fahrbahn ab. Der Lkw samt Anhänger stürzte rund 20 Meter ab, wobei der Lenker aus der Kabine geschleudert wurde. Dabei erlitt der 38- Jährige tödliche Verletzungen. Ein Kollege des Unfalllenkers kam etwa 30 Minuten nach dem Vorfall an der Unfallstelle vorbei und verständigte die Einsatzkräfte. Der Tote konnte erst gegen 23.50 Uhr von der Feuerwehr geborgen werden.

Gegen Brückengeländer geprallt

Gegen 21.15 Uhr dann der nächste tödliche Unfall: Ein 37- Jähriger aus dem Bezirk Murtal fuhr mit seinem Pkw auf der Obdacher Straße B78 in Richtung Weißkirchen. Auch er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Der 37- Jährige starb an Ort und Stelle.

Pkw rammt Pocket- Bike

Knapp vor Mitternacht fuhr ein 39- jähriger Steirer mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad auf der Rechberg Straße B64 vom Ortsgebiet Tulwitz (Bez. Graz- Umgebung) kommend in Richtung Rechberg. Weil das sogenannte Pocket- Bike keine Beleuchtung hatte, benutzte der Lenker offenbar eine Taschenlampe.

Aber auch das konnte eine Kollision mit einem Pkw, gelenkt von einem 28- Jährigen aus dem Bezirk Scheibbs, nicht verhindern. Reanimationsversuche durch die rasch eingetroffenen Rettungskräfte verliefen erfolglos. Der Pkw- Lenker und sein Mitfahrer blieben unverletzt.