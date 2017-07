Drei Theorien zum verheerenden Busbrand in Bayern

Ein verkohltes Skelett aus Metall - mehr ist nicht übrig geblieben von jenem deutschen Reisebus, der am Montag auf der Autobahn A9 in Bayern komplett ausbrannte . Der Tag nach dem verheerenden Brandunglück mit 18 Toten steht im Zeichen der Ursachenforschung. Experten stellten dazu drei Theorien auf. Die Polizei will Überlebende befragen.