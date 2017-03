Drei Minuten des Horrors im Herzen Londons

Um 14.40 Uhr rammte der Attentäter auf dem Gehsteig der Westminster Bridge mit einem SUV sein erstes Opfer. Ein Mann wurde die Stufen zur Themse hinuntergeschleudert, eine Frau sogar über das Brückengeländer in den Fluss geworfen. Eine weitere Frau stürzte in einen Postkartenständer, ein Mann lag verletzt auf der Fahrbahn.

Bei seiner Horrorfahrt mähte der Angreifer Dutzende Menschen nieder, eine Frau wurde vor einen Doppeldeckerbus geschleudert. Unter den Opfern sind auch französische Schulkinder, koreanische Touristen sowie eine spanische Lehrerin. Anschließend hielt der Terrorist im Zickzackkurs weiter auf die in Panik fliehenden Menschen zu. Danach raste er Richtung Parlament.

Polizist stellt sich Attentäter in den Weg

Nachdem der Attentäter drei weitere Menschen niedergefahren hatte, rammte er den Zaun vor dem Parlament. Mit zwei langen Messern bewaffnet sprang er aus dem Auto und lief Richtung Besuchereingang, wo sich ihm Polizist Keith Palmer in den Weg stellte. Der Terrorist stach auf Palmer ein, der noch am Tatort seinen schweren Verletzungen erlag.

Zwei in Zivil gekleidete Polizisten eröffneten daraufhin das Feuer auf den Angreifer. Der Terrorist wurde mehrfach getroffen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Seine Identität wird von den Ermittlern zurückgehalten.

Attentäter war polizeibekannt

Mittlerweile ist aber klar, dass er gebürtiger Brite und bereits polizeibekannt war, wie Premierministerin Theresa May am Donnerstag im Parlament berichtete: "Was ich bestätigen kann, ist, dass der Mann in Großbritannien geboren wurde und dass er vor einigen Jahren vom MI5 (Inlandsgeheimdienst, Anm.) im Zusammenhang mit der Besorgnis über gewaltsamen Extremismus überprüft wurde", sagte May. "Er war eine periphere Figur", fügte sie hinzu. "Dieser Fall ist historisch, er war nicht Teil des laufenden Geheimdienst- Bildes." Es habe im Vorhinein keine Geheimdienstinformationen über seine Absicht, einen Anschlag zu verüben, gegeben.

Foto: AP/Stefan Rousseau, AP/Yui Mok

Foto: AFP

Foto: AP

Union Jacks in London auf halbmast

In London wehen die Flaggen am Donnerstag auf halbmast, die Parlamentsabgeordneten begannen ihre Sitzung mit einer Schweigeminute. Auf den Straßen patroullieren schwer bewaffnete Polizisten - angesichts dessen, dass die "Bobbys" normalerweise unbewaffnet auf Streife gehen, ein ungewohntes Bild. War es Zufall oder eiskalt geplant, dass sich genau am 22. März die Anschläge in Brüssel jährten? Die Anti- Terror- Einheit von Scotland Yard verfolgt derzeit jede Spur.

Der Union Jack über den Houses of Parliament weht auf halbmast. Foto: AP

Foto: AFP

Blumen vor dem Hauptquartier der Metropolitan Police Foto: AFP

Bürgermeister: "Dürfen uns nicht beugen"

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan zeigte sich am Tag danach kämpferisch: "Wir dürfen uns nicht beugen, wir dürfen nicht zulassen, dass die Terroristen Erfolg haben und unseren Lebensstil zerstören oder Gemeinden spalten", sagte Khan am Donnerstag in einem Interview des Nachrichtensenders Sky News. Der britische Moderator James Cordon geht sogar noch weiter: "Wenn dieser Terrorakt begangen wurde, um die Menschen in London zu spalten, kann ich nur sagen: Ich bin sicher, dass so etwas sie noch näher zusammenbringt."

Video: Mehrere Festnahmen nach Terroranschlag in London

Video: AFP