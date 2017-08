Drei junge Männer bei US- Autorennen erschossen

Bei einer Schießerei am Rande eines Autorennens in Kenosha County im US- Staat Wisconsin sind am Sonntagabend Ortszeit drei Menschen ums Leben gekommen. Wie Sheriff David Beth nach Medienberichten erklärte, trat ein Unbekannter während des Drag- Rennens an einem Essensstand an die drei Männer heran und erschoss sie aus nächster Nähe.