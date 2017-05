Drei Australierinnen wagen Guns- N'- Roses- Parodie

Unter ihrem neusten Sketch, der innerhalb von zwei Tagen bereits Tausende Male angeklickt worden ist, schrieb das Trio: "Ein Tribut für eine der großartigsten Bands aller Zeiten." Im Video zeigen sich die feschen Ladies dann in besonders rockigen Outfits.

Mit vollstem Körpereinsatz setzt das Trio Welthits wie "Paradise City", "Welcome To The Jungle" und "Sweet Child O'Mine" humorvoll in Szene.

Lustige Hommage an Queen

Shae- lee, Lana und Madison sorgen mit ihren Parodien immer wieder für amüsierte Gesichter. Unvergessen bleibt dabei auch ihre "Bohemian Carsody" - eine Hommage an Queen.