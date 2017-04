Dramatisches "China- Derby" in Mailand endet 2:2

Das erste "chinesische Stadtderby" von Mailand ist am Samstag nichts für schwache Nerven gewesen. Der AC Milan rettete nach 0:2- Rückstand zur Pause noch ein 2:2. Für den Endstand sorgte Cristian Zapata in der 97. Minute. Milan war erst diese Woche von einer Investorengruppe aus China übernommen worden, Stadtrivale Inter Mailand befindet sich schon seit dem Vorjahr überwiegend in chinesischer Hand.