Dramatisches "China- Derby" in Mailand endet 2:2

Milan hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, die Tore erzielte vorerst aber Inter. Antonio Candreva traf nach einem langen Ball (36.), Kapitän Mauro Icardi aus kurzer Distanz (44.). In der Schlussphase sorgten die Innenverteidiger Alessio Romagnoli (83.) und Zapata aber noch für eine Punkteteilung. Den Ausgleichstreffer via Unterkante der Latte bestätigte auch die Torlinientechnologie.

Am Ende jubelten die neuen Milan- Besitzer, die sich den Traditionsklub samt Übernahme der Schulden 740 Millionen Euro hatten kosten lassen, über den Punktgewinn. Die "Rossoneri" behielten dadurch Platz sechs und dürfen weiterhin auf die Europa- League- Teilnahme hoffen. Inter liegt zwei Punkte dahinter auf Rang sieben und ist mittlerweile vier Ligaspiele sieglos.

Juve rückt 6. Meistertitel in Folge näher

Für Juventus Turin rückt indes der sechste Serie- A-Meistertitel in Folge immer näher. Während der Titelverteidiger am Karsamstag bei Schlusslicht Pescara programmgemäß 2:0 siegte, musste sich Verfolger AS Roma im Heimspiel gegen Atalanta Bergamo mit einem 1:1 begnügen. Sechs Runden vor Saisonende beträgt der Vorsprung von Juventus nun acht Zähler.

Für die Turiner erzielte der Argentinier Gonzalo Higuain schon vor der Pause einen Doppelpack (22., 43.). Der Angreifer hält damit bei 23 Saisontoren in Italiens Fußball- Oberhaus. Seinen 25. Treffer schrieb Edin Dzeko an, der der Roma zumindest ein Unentschieden gegen den Fünften Bergamo bescherte. Die Gäste waren durch Jasmin Kurtic (22.) in Führung gegangen, ehe Dzeko kurz nach Seitenwechsel (50.) ausglich.

Die Ergebnisse der 32. Runde:

Samstag

Inter Mailand - AC Milan 2:2

Cagliari - Chievo Verona 4:0

ACF Fiorentina - Empoli 1:2

Genoa CFC - Lazio Rom 2:2

US Palermo - Bologna 0:0

Pescara - Juventus Turin 0:2

AS Roma - Atalanta Bergamo 1:1

Torino - Crotone 1:1

Sassuolo - Sampdoria Genua

SSC Napoli - Udinese

# Team Sp S U N +/- P 1. Juventus 31 25 2 4 42 77 2. AS Roma 31 23 2 6 43 71 3. Napoli 31 20 7 4 39 67 4. Lazio Rom 31 18 6 7 18 60 5. Atalanta 31 18 5 8 18 59 6. Milan 32 17 7 8 14 58 7. Inter 32 17 5 10 22 56 8. AC Fiorentina 31 14 10 7 10 52 9. Sampdoria 31 12 9 10 2 45 10. Torino 31 11 11 9 7 44 11. Udinese 31 11 7 13 1 40 12. Chievo Verona 31 11 5 15 -10 38 13. Cagliari 31 10 5 16 -21 35 14. Bologna 31 9 7 15 -17 34 15. Sassuolo 31 9 5 17 -11 32 16. FC Genua 31 7 8 16 -21 29 17. Empoli 31 5 8 18 -31 23 18. Crotone 31 5 5 21 -26 20 19. US Palermo 31 3 6 22 -42 15 20. Pescara 31 2 8 21 -37 14