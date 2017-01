Dramatische Suche nach Spender für kleinen Max!

S

Aktionstag für Max ins Leben gerufen

Dabei erfüllen Teile der weißen Blutkörperchen, die einen wesentlichen Beitrag zur Immunabwehr liefern, nicht ihre Aufgabe. Was unbehandelt tödlich endet …

Benedikt gilt nach einer Transplantation zum Glück als gesund - für Max (3) gibt es keine guten Nachrichten, noch wurde kein Spender für ihn gefunden. Jetzt hat sich auch das Bundesheer in die Suche eingeschaltet. Der Ansturm williger Spender ist so enorm, dass in Wien ein Aktionstag ins Leben gerufen wurde!

Aktionstag: 3. Februar, FH Campus, Favoritenstraße 226, 1100 Wien

13.30 bis 17.30 Uhr - keine Blutabnahme, nur Speichel!

Benedikt (re.) wurde wieder gesund; der kleine Max (li.) braucht Hilfe. Leonhard (4) hofft mit ihm. Foto: Claudia Fulterer

Wie kann man noch helfen?

Grundsätzlich jeder Gesunde zwischen 18 und 45 Jahren bis zu einem Gewicht von 110 Kilogramm kann sich als Spender registrieren lassen.

Alle Infos findet man auf der entsprechenden Homepage der Med- Uni Wien .

Die obersteirische Familie bittet uns, allen Lesern zu sagen, dass man "überwältigt" ist von so viel Hilfsbereitschaft für ein fremdes Kind. Doch die verzweifelte Suche geht weiter.

Christa Blümel und Christoph Matzl, Kronen Zeitung/krone.at