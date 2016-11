Drama um Airport- Baby: U- Haft über Mutter verhängt

Über jene 27- jährige Nigerianerin, die ihr Neugeborenes in der Nacht auf Donnerstag in einer Toilette auf dem Flughafen Wien abgelegt hat, ist U- Haft verhängt worden. Gegen die Frau werde nun wegen "Verdachts der Tötung eines Kindes bei der Geburt" ermittelt, teilte Friedrich Köhl von der Staatsanwaltschaft Korneuburg am Montag mit. Der Säugling war kurz nach seiner Entdeckung im Spital gestorben.