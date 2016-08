Drama beim Baden: Bub (11) unter Wasser verkeilt

Tragisches Badeunglück an der Lammer in Salzburg: Drei Buben spielten am Donnerstag bei einer Wehranlage nahe Golling mit einem aufgeblasenen Reifen und kletterten dort auf Steinen flussaufwärts. Plötzlich war ein Elfjähriger verschwunden. Feuerwehr und Wasserretter rückten aus. Das Kind wurde geborgen und reanimiert, starb aber wenig später im Spital.