Drama bei Wolfgangseelauf: Teilnehmer gestorben

Der 45. Wolfgangseelauf am vergangenen Sonntag ist vom Tod eines Teilnehmers überschattet worden. Die Veranstalter gaben am Mittwoch bekannt, dass der Läufer eineinhalb Kilometer vor dem Ziel der 27- km- Strecke zusammengebrochen sei. Trotz umgehender Notversorgung und weiterer medizinischer Sofortmaßnahmen sei der Mann am Dienstag im Krankenhaus Salzburg gestorben, hieß es in einer Aussendung.